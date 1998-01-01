جوارديولا: علينا أن نقبل التحدي!

وكالات / سما /

بدت ملامح الحزن واضحة على وجه المدرب الإسباني بيب جوارديولا بعد الخسارة المفاجئة لفريق مانشستر سيتي أمام نيوكاسل بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن فعاليات الجولة رقم 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي كان قد سجل هدفاً في الشوط الأول الذي أنهاه متقدماً ثم ترنح الأداء بعض الشيء ليعود فريق نيوكاسل مستغلاً الأخطاء ويهزم السكاي بلوزف ي عُقر دارهم ويمنح فريق ليفربول فرصة ذهبية لتوسعة الفارق بينهما في صراع الصدارة.

وقال بيب جوارديولا: “أعرف ما يشعر به لاعبي الآن، في بعض الأحيان تسير الأمور في صالحك، وفي بعض الأوقات لا يحدث ذلك”.

“حققنا الفوز في ثمان مباريات متتالية، وسجلنا فيهم 30 هدف دون استقبال أي هدف ولكن هذه هي كرة القدم في بعض الأحيان لا تكون الظروف في صالحك”.

” بطبيعة الحال، لازلنا في شهر يناير، ولا يزال أمامنا الكثير من الألقاب والنقاط لكي نلعب عليها، لذا سنصب تركيزنا فيما هو قادم”.

وأضاف: “في الأسبوع المقبل، لدينا عدة لقاءات صعبة أمام تشيلسي، آرسنال وكذلك إيفرتون وعلينا أن نقبل هذا التحدي ونظهر ردة فعل”.