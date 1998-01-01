هيئة الأسرى: الاحتلال يعتدي بالضرب على 5 معتقلين من عائلة واحدة

رام الله / سما /

نقلت هيئة شؤون الاسرى والمحررين اليوم الاربعاء، من خلال محاميتها جاكلين فرارجة، شهادات قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتنكيل والاعتداء بالضرب المبرح بحق 5 معتقلين من عائلة شكارنة من محافظة بيت لحم خلال عملية الاعتقال والتحقيق معهم في مركز توقيف "عتصيون".

وذكرت المحامية، أن المعتقلين عمر محمد ابراهيم شكارنة، وابراهيم شعبان احمد شكارنة، وعبد الله احمد محمود شكارنة، وعمار محمد خليل شكارنة، وحسام كمال حسن شكارنة، تعرضوا للضرب بوحشية اثناء اعتقالهم من قريتهم نحالين، حيث تم الاعتداء عليهم لحظة اعتقالهم من منازلهم بالركل بالبصاطير الحديدية واعقاب البنادق.

ولفتت إلى انه تم تكبيل ايديهم بعد اعتقالهم، وطرحهم على الارض، وتم القفز فوقهم من قبل الجنود وضربهم ثم وضعهم في الجيب العسكري ومواصلة ضربهم حتى وصلوا بهم الى مستوطنة "بيتار"، حيث تم تركهم هناك ما يقارب الثلاث ساعات وهم مكبلي الايدي والاقدام ومعصوبي الأعين في البرد القارص.

واضافت المحامية، أنه وبعد عدة ساعات من التنكيل، تم نقل المعتقلين شكارنة، الى مركز تحقيق وتوقيف عصيون، حيث تعرضوا للضرب الشديد أثناء التحقيق معهم وكذلك للسب والشتم.

يُشار إلى أن معتقل "عتصيون" من أسوأ مراكز الاعتقال التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي، حيث يتم احتجاز المعتقلين داخل غرف سيئة مليئة بالعفونة والرطوبة وتنتشر فيها الحشرات والجرذان، ويتعرض فيها الاسرى لكافة اشكال التنكيل والتعنيف الجسدي والنفسي.