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الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ويعتدي على آخر بالضرب في الخليل

الأربعاء 30 يناير 2019 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، أربعة مواطنين واعتدت على آخر بالضرب المبرح، في الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمود سليمان اخليل من بلدة بيت أمر، ومحمد جبريل سلامة من بلدة يطا، وبهاء غنيمات من بلدة صوريف، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل، وأطلقت قنابل الصوت والغاز، واعتقلت الشاب ماهر أبو وردة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فراس يوسف محمد البو، من حلحول، أثناء تواجده في أراضي عام 1948م، واطلقت سراحه على معبر ترقوميا بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح واصابته برضوض وكدمات، وجرى نقله إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية مفاجئة على مداخل بلدات ويطا واذنا ودورا ودير سامت وبيت عوا وسعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الاحتلال

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