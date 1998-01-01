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النرويج: قرار إسرائيل حول الخليل انتهاك لاتفاقيات أوسلو

الأربعاء 30 يناير 2019 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النرويج: قرار إسرائيل حول الخليل انتهاك لاتفاقيات أوسلو



رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية النرويجية أن القرار الإسرائيلي بشأن إنهاء عمل بعثة المراقبين في الخليل قد يكون انتهاكا لاتفاقيات أوسلو.

واوضحت وزيرة الخارجية النرويجية إيني إريكسن سوريدي في بيان لها،  إن القرار الإسرائيلي الأحادي الجانب قد يعني إنهاء تطبيق جزء مهم من اتفاقيات أوسلو".

وأضافت الوزيرة أن "الوضع في الخليل غير مستقر ويمكن وصفه بالنزاع"، وأعربت عن قلقها إزاء إنهاء البعثة التي كانت قائمة هناك منذ 22 عاما.

يذكر ان رئيس الوزراءالإسرائيلي بنيامين نتنياهو  قرر ، انهاء عمل بعثة المراقبين الدوليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وكان من المقرر ان يتم تجديد ولاية البعثة في نهاية هذا الشهر، غير أن الضغط على نتنياهو من جانب السياسيين اليمنيين والجماعات اليهودية في الخليل كان وراء إنهاء مهمة البعثة.

وقال نتنياهو في بيان للصحافة "لن نسمح لقوة دولية بالتصرف ضدنا".

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