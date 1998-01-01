قتيلان جراء هجوم بقنبلة استهدف مسجدا جنوب الفيليبين

وكالات

قُتل شخصان، فجر اليوم الأربعاء، في هجوم بقنبلة على مسجد في جنوب الفيليبين، وفق ما أعلنت السلطات الفليبينية، بعد ثلاثة أيّام من اعتداء دموي على كاتدرائيّة في جولو أسفر عن 21 قتيلاً.

والشخصان اللذان قُتِلا كانا نائمين داخل المسجد في مدينة زامبوانغا الواقعة في أقصى جنوب غرب جزيرة مينداناو التي تضمّ أقلّية مسلمة.

ويأتي هذا الاعتداء في وقت يعيش أرخبيل الفيليبين، الذي يُشكّل الكاثوليك غالبيّة سكّانه حالة من التأهّب، بعد اعتداء وقع خلال قدّاس في كاتدرائيّة في جولو وتبنّاه تنظيم "داعش" الارهابي.

وقال المتحدّث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل جيري بيسانا "إنّ الهجوم بقنبلة على المسجد أدّى أيضاً إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح".

واعتبر أنّ من السابق لأوانه الجزم ما إذا كان الهجوم على المسجد قد ارتُكِب رداً على الهجوم ضدّ الكاتدرائيّة.