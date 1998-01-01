قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة الغربية

رام الله / سما /
شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات طالت 18 مواطنا في مدن الضفة الغربية.
اسماء المعتقلين:-
١. المحرر زايد حسن مليطات- بيت فوريك شرق نابلس.
٢. ليث كنعان البرغوثي- رام الله
٣. محمود القاضي- البيرة
٤. محمد جبريل سلامة- يطا جنوب الخليل
٥. محمود سليمان اخليل- بيت أمر شمال الخليل
٦. ماهر أبو وردة- مخيم العروب شمال الخليل
٧. بكر أبو عبيد الله- عرابة جنوب جنين
٨. مصطفى شحادة شيباني- عرابة
٩. المحرر جعفر عز الدين- عرابة
١٠. المحرر يوسف الراشد أبو خميرة- قباطية جنوب جنين
١١. المحرر نجي نزال- قباطية