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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة الغربية

الأربعاء 30 يناير 2019 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات طالت 18 مواطنا  في مدن الضفة الغربية.

اسماء المعتقلين:-

١. المحرر زايد حسن مليطات- بيت فوريك شرق نابلس.
٢. ليث كنعان البرغوثي- رام الله
٣. محمود القاضي- البيرة
٤. محمد جبريل سلامة- يطا جنوب الخليل
٥. محمود سليمان اخليل- بيت أمر شمال الخليل
٦. ماهر أبو وردة- مخيم العروب شمال الخليل
٧. بكر أبو عبيد الله- عرابة جنوب جنين
٨. مصطفى شحادة شيباني- عرابة
٩. المحرر جعفر عز الدين- عرابة
١٠. المحرر يوسف الراشد أبو خميرة- قباطية جنوب جنين
١١. المحرر نجي نزال- قباطية

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