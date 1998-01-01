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طقس فلسطين :ارتفاع على درجات الحرارة

الأربعاء 30 يناير 2019 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين :ارتفاع على درجات الحرارة



رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن يطرأ اليوم الأربعاء ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس صافياً إلى قليل الغيوم، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة
وفي يوم غد الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صافياً إلى غائم جزئي، وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة
وفي يوم الجمعة لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صافياً إلى غائم جزئي، وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة
وفي يوم السبت لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباَ صافٍ، وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة
وفي يوم الأحد يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس صافياً إلى قليل الغيوم، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا

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