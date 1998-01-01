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مجهولون يطلقون النار نحو قوة أمنية في مخيم بلاطة

الثلاثاء 29 يناير 2019 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجهولون يطلقون النار نحو قوة أمنية في مخيم بلاطة



رام الله / سما /

أطلق مجهولون النار صوب قوة أمنية فلسطينية أثناء قيامها بنشاط أمني في مخيم بلاطة ليلة الاثنين/ الثلاثاء، كانت تستهدف فيه أحد المشبوهين في الاتجار بالمخدرات من سكان المخيم.

وقال  محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان ان  القوة الأمنية اضطرت إلى التعامل مع المسلحين والرد على مصادر إطلاق النار واستكمال مهمتها لاعتقال المشتبه به.

واوضح اللواء رمضان أن إطلاق النار من قبل مجهولين استهدف احدى سيارات الأمن، ما أدى الى اصابتها بعدة طلقات نارية، وكان من الممكن أن يوقع خسائر بشرية في صفوف أفراد الأمن.

وأضاف ان هذا الامر يعتبر في منتهى الخطورة لأنه يشكل حماية لأفراد خارجين عن القانون، ويشوه صورة مخيم بلاطة الصمود، مشدداً على أن "مثل هذه الأفعال ستجعلنا اكثر إصراراً على ملاحقة كل الخارجين عن القانون سواء في مخيم بلاطة وفي أي بقعة في محافظة نابلس، وذلك على قاعدة سيادة القانون وعدم وجود أي استثناء لأي كان".

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