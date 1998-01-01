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حماس : مسيرات العودة وأدواتها متصاعدة والاحتلال يتحمل كافة التداعيات

الثلاثاء 29 يناير 2019 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : مسيرات العودة وأدواتها متصاعدة والاحتلال يتحمل كافة التداعيات



غزة / سما /

أكدت حركة حماس ، أن مسيرات العودة الكبرى ستتصاعد وأدواتها ستمارس بضغط حقيقي على الاحتلال الاسرائيلي، محملاً الاحتلال كافة التداعيات.

وقالت الحركة  على لسان القيادي فيها مشير المصري، اليوم الثلاثاء خلال كلمة له في الحراك البحري شمال القطاع، إن شعبنا على أرض غزة يستحق الحياة بلا حصار اسرائيلي وعقوبات من السلطة، لافتاً "لن نخضع لكل محاولات المساومة والابتزاز الصهيونية من خلال المنحة القطرية".

وأضاف أن غزة لن تخضع لحصار نتنياهو وعقوبات عباس ولن تستسلم وستخرج منتصرة، مشدداً على أن غزة قادرة على أن تلقن العدو وأعوانه دورسا قاسية في أي معركة قادمة.

وتابع: "مسيرات العودة متصاعدة وأدواتها ستمارس بضغط حقيقي على العدو وهو يتحمل كل التداعيات، وسنواصل الحراك البحري ضمن مسيرات العودة المتواصلة".

وشدد على وحدة الموقف الوطني ونرفض أي خطوات أحادية وانفرادية والذهاب لتشكيل حكومة حزبية انفصالية يشكل خطوة مشبوهة تعزز الانقسام، محذراً من خطوات السلطة الانفرادية ونؤكد على وحدة شعبنا.

ودعا رئيس السلطة محمود عباس وفريقه لان يكونوا جزء من مسيرات العودة وكسر الحصار بدلا من التنسيق الأمني، مقدماً التحية لجماهير شعبنا وقرارهم الحر ورفضهم للحصار البحري والبري والجوي المفروض على غزة.

وأردف: نقول للاحتلال إن ميدان المواجهة ليس مع الأسرى العزل بل هو من نقطة صفر مع أبطال المقاومة.

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