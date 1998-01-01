التشريعي يؤيد إعدام الزراعة لأبقار هزيلة في غزة

غزة / سما /

نفذت اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي الفلسطيني صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية للوقوف على مجريات قضية إعدام الأبقار، عقب دعوى احتجاجية تقدم بها عدد من تجار ومربي الأبقار في قطاع غزة للمجلس التشريعي بعد قيام وزارة الزراعة بإعدام بعض الأبقار الهزيلة التي لا تصلح للأكل.

وأعرب النواب خلال زيارة قام بها أعضاء اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي للمحجر الزراعي بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، عن دعمهم الكامل لقرار الزراعة التي لا تدخر جهدا للحفاظ على صحة المواطن.

من جانبه قال د. عاطف عدوان:" نحن كلجنة اقتصادية في المجلس التشريعي معنيون ان تكون اللحوم المقدمة للمواطنين وللمستهلك لحوم سليمة وفق المعاير الصحية، لافتاً الى أنه وحسب تقارير وزارة الزراعة، فان هناك مخالفات يقوم بها التجار، من خلال ادخال كميات من الابقار غير مطابقة للمواصفات العلمية ومواصفات السلامة، وغير صالحة للاستخدام الادمي حسب ما رأينا اليوم في المحجر التابع لوزارة الزراعة.

وجدد عدوان تأكيده على وزارة الزراعة بتطبيق المعايير السليمة حتى نحافظ على صحة المواطن حتى يأكل الانسان في قطاع غزةلحوم سليمة لا تضره، مشدداً على أننا نرفض أن يكون قطاع غزة مكبا لنفايات الاحتلال من الابقار الغير سليمة.

يذكر أن قرار الوزارة جاء بعد تحذيرات عديدة للتجار والمربين بعدم السماح بإدخال الأبقار الغير مطابقة لشروط الاستيراد والشروط الصحية، وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجهات الوزارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تحمي الثروة الحيوانية وتضمن سلامتها من كافة الأمراض، وتطبيق الشروط والمعاير الصحية في عمليات الإدخال من المعابر، وبالتالي حماية المستهلك.