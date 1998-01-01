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قطر تفوز على الإمارات برباعية نظيفة و تتأهل لنهائي أمم آسيا

الثلاثاء 29 يناير 2019 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تفوز على الإمارات برباعية نظيفة و تتأهل لنهائي أمم آسيا



الدوحة / وكالات /

حقق المنتخب القطري تأهلا تاريخيا إلى نهائي بطولة آسيا لكرة القدم عقب فوزه الكاسح اليوم الثلاثاء على مستضيف البطولة الإمارات برباعية نظيفة.

وتناوب على رباعية منتخب قطر كل من خوخي بوعلام (22) والمعز علي (37) وحسن الهيدوس (80) والبديل حامد إسماعيل (90+3)، في مباراة شهدت طرد إسماعيل أحمد من الجانب الإماراتي (90+1).

وكان العنابي الطرف الأفضل في كل شيء وعرف كيف يترجم فرصه ويحافظ على أعصابه خلال الدقائق التسعين، كما استمر حارسه سعد الشيب في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة السادسة توالياً في البطولة.

وسيواجه المنتخب القطري في النهائي، المقرر في أول فبراير المقبل، المنتخب الياباني الفائز على إيران بنتيجة عريضة (3-0) في نصف النهائي الأول.   

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