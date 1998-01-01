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غانتس ويعلون يتفقان على خوض الانتخابات بقائمة واحدة

الثلاثاء 29 يناير 2019 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس ويعلون يتفقان على خوض الانتخابات بقائمة واحدة



القدس المحتلة / سما /

اتفق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق ورئيس حزب "مناعة لإسرائيل"، بيني غانتس، مع سلفه في رئاسة الأركان ووزير الحرب الأسبق ورئيس حزب "تيلم"، موشيه يعالون، على خوض الانتخابات العامة للكنيست بقائمة واحدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم، الثلاثاء.

ويأتي هذا الإعلان عن هذا الاتفاق قبل ساعات قليلة من الخطاب الأول الذي سيلقيه غانتس كمرشح في الانتخابات وخلال اجتماع انتخابي يعقده مساء اليوم، وقبل 70 يوما من يوم الانتخابات التي ستجري في التاسع من نيسان/أبريل المقبل.  

ويتوقع أن يحضر يعالون اجتماع غانتس الانتخابي.

وقال حزب "مناعة لإسرائيل" إنه تم تحقيق تقدم في الاتصالات مع حزب "تيلم"، ولكن مصادر في حزب غانتس قالت إن الاتصالات ستستمر مع حزب يعالون.

ويتوقع أن يحصد غانتس مركزا متقدما في الانتخابات بعد حزب الليكود، وفق استطلاعات الرأي. ولا يعرف كيف ستكون قوته بعد انضمام يعلون له.

ووفقا للقناة، فإن الاتفاق بين الجانبين يتضمن منح حزب يعلون 3 مقاعد في الأسماء العشرة الأولى من القائمة.

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