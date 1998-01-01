الطيبي يقرر خوض الانتخابات المقبلة لوحده

القدس المحتلة / سما /

أكد أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير، اليوم الثلاثاء، إن حزبه عاقد العزم على خوض الانتخابات المقبلة لوحده وانه لا توجد قائمة مشتركة، إذ ان هذه القائمة لم تعد قائمة.

وأشار الطيبي – كما نقلت عنه قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية – إلى أن حزبه سيكرس تحالفات جديدة.

ورأى أنه كان يجب على القائمة المشتركة أن تتجاوب مع مطالبته بأن يختار الشارع العربي أعضاء القائمة. مضيفا "إن الواقع العربي في البلاد تغير وعليه يجب أخذ هذا الأمر بالحسبان".

وقال رئيس "القائمة المشتركة"، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب أيمن عودة لقناة "كان" العبرية، نواصل الجهود من أجل الحفاظ على وحدة القائمة المشتركة، والباب ما زال مفتوحا أمام المفاوضات لضم جميع القوى في اطارها حفاظًا على الوحدة ومصلحة المجتمع العربي.



وكان د.احمد الطيبي اعلن انفصاله عن القائمة المشتركة في 8 كانون ثاني الجاري 2019، وصادقت الكنيست في جلسة خاصة على انفصال الطيبي عن القائمة.



والقائمة المشتركة التي يترأسها أيمن عودة، مشكلة من 4 أحزاب رئيسية هي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة العربية للتغيير، والحركة الإسلامية.