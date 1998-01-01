  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطيبي يقرر خوض الانتخابات المقبلة لوحده

الثلاثاء 29 يناير 2019 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيبي يقرر خوض الانتخابات المقبلة لوحده



القدس المحتلة / سما /

أكد أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير، اليوم الثلاثاء، إن حزبه عاقد العزم على خوض الانتخابات المقبلة لوحده وانه لا توجد قائمة مشتركة، إذ ان هذه القائمة لم تعد قائمة.

وأشار الطيبي – كما نقلت عنه قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية – إلى أن حزبه سيكرس تحالفات جديدة.

ورأى أنه كان يجب على القائمة المشتركة أن تتجاوب مع مطالبته بأن يختار الشارع العربي أعضاء القائمة. مضيفا "إن الواقع العربي في البلاد تغير وعليه يجب أخذ هذا الأمر بالحسبان".

وقال رئيس "القائمة المشتركة"، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب أيمن عودة لقناة "كان" العبرية، نواصل الجهود من أجل الحفاظ على وحدة القائمة المشتركة، والباب ما زال مفتوحا أمام المفاوضات لضم جميع القوى في اطارها حفاظًا على الوحدة ومصلحة المجتمع العربي.


وكان د.احمد الطيبي اعلن انفصاله عن القائمة المشتركة في 8 كانون ثاني الجاري 2019، وصادقت الكنيست في جلسة خاصة على انفصال الطيبي عن القائمة.


والقائمة المشتركة التي يترأسها أيمن عودة، مشكلة من 4 أحزاب رئيسية هي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة العربية للتغيير، والحركة الإسلامية.

الأكثر قراءة اليوم

قضاء الكويت يؤيد حبس نائب إسلامي بسبب "مجامعته" طليقته

فيديو.. الأحمد: الحكومة قررت إعادة رواتب موظفي غزة بالتدريج اعتبارا من يناير

مصر تقرر فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين

غزة: الإعدام لمواطن أدين بقتل المغدورة محاسن أبو شلوف

الرئيس يصدر قرارا بقانون بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته

محمد العمادي .... كفى! مهند عبد الحميد

حسين الشيخ : أميركا بدأت تنفيذ صفقة القرن لتكريس "إمارة حماس"

الأخبار الرئيسية

حدود

غزة: شهيد متأثرًا بجروحه وإصابات في اعتداء الاحتلال على الحراك البحري اليوم

حكومة الوفاق -ارشيفية

رسميا.. الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف الرئيس لحين تشكيل حكومة جديدة

صاروخ

ايران تؤكد وصول سلاح جديد إلى "المقاومة" في غزة ولبنان

فتح: الحكومة ستصرف الشهر المقبل 75% من رواتب موظفيها بغزة

القسام - حماس

محلل اسرائيلي : حماس تشعر بنشوة الانتصار واسرائيل ذاهبة إلى موجة قتال "محدودة"