بينت يزعم : "كادت أن تحصل كارثة بحرب 2014" على غزة

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس حزب "اليمين الجديد" نفتالي بينت،ان كارثة كادت ان تحصل في عدوان اسرائيل على قطاع غزة عام 2014 .

تصريحات بينت جاءت في هجوم لاذع شنه ضد كل من رئيس الأركان السابق بيني غانتس، ووزير الحرب الإسرائيلي السابق موشي يعلون.

وقال بينت في هجومه اللاذع أن سلوك الاثنين خلال حرب 2014 في غزة كاد أن يؤدي إلى كارثة حقيقية على "إسرائيل".

وأوضح بينت أن كلاً من غانتس ويعلون، عارضا بشدة الدخول في عملية برية لتدمير أنفاق حركة حماس الهجومية في قطاع غزة.

وأضاف بينت: "لو أننا في الكابنيت السياسي الأمني وافقنا على مطالب غانتس ويعلون عام 2014 لاستيقظت إسرائيل على كارثة مفجعة في النقب الغربي، كخطف عشرات الإسرائيليين إلى قطاع غزة ووقوع مئات القتلى في عمليات إرهابية لم تشهد إسرائيل مثيلاً لها من قبل"،على حد قوله .