  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تكشف ملابسات سرقات بقيمة 55 ألف شيكل وتقبض على المشتبه بهم في رام الله

الثلاثاء 29 يناير 2019 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله /سما/

 القت الشرطة اليوم القبض على ستة اشخاص يشتبه تورطهم بثلاث قضايا سرقات منفصلة في رام الله .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وفي القضية الاولى وبناء على شكوى مواطنة تلقتها شرطة المباحث العامة في رام الله تفيد قيام مجهولين بسرقة معدات واجهزة ومواد من صالون تجميل للسيدات تملكه في مجمع تجاري في رام الله، وقدرت المشتكية قيمة المسروقات بمبلغ يقارب 20 ألف شيكل، وبعد إجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة تم الاشتباه بشخصين وتم القاء القبض عليهما وضبطت الشرطة بحوزتهما المسروقات .

وفي القضية الثانية وبعد ان تقدم مواطن بشكوى لدى شرطة المباحث مفادها قيام مجهولين بسرقة ماكينة ثمينة لاعداد الحلويات قدر المشتكي قيمتها بمبلغ 30 الف شيكل وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تبين بأن شخصين من محافظة الخليل قاما بسرقتها واتلافها ومن ثم بيعها لمحل خرده بمبلغ 600 شيكل.

اما في القضية الثالثة، تقدم مواطن بشكوى لشرطة المباحث العامة مفادها قيام مجهولين بسرقة مبلغ 5000 شيكل و4 دفاتر شيكات من خزنة من داخل مطعم يملكه في رام الله، وبعد اجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات، تم الاشتباه بشخصين والقاء القبض عليهم.

وأكد البيان، بان الشرطة اوقفت المشتبه بهم الستة وأحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم أصولاً 

الأكثر قراءة اليوم

قضاء الكويت يؤيد حبس نائب إسلامي بسبب "مجامعته" طليقته

بندر بن سلطان : عرفات ارتكب جريمة بحق شعبه

فيديو.. الأحمد: الحكومة قررت إعادة رواتب موظفي غزة بالتدريج اعتبارا من يناير

مصر تقرر فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين

نائب رئيس الشاباك السابق: السنوار ذكي و"إسرائيل" فقدت الردع أمام حماس

الرئيس يصدر قرارا بقانون بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته

محمد العمادي .... كفى! مهند عبد الحميد

الأخبار الرئيسية

حكومة الوفاق -ارشيفية

رسميا.. الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف الرئيس لحين تشكيل حكومة جديدة

صاروخ

ايران تؤكد وصول سلاح جديد إلى "المقاومة" في غزة ولبنان

فتح: الحكومة ستصرف الشهر المقبل 75% من رواتب موظفيها بغزة

القسام - حماس

محلل اسرائيلي : حماس تشعر بنشوة الانتصار واسرائيل ذاهبة إلى موجة قتال "محدودة"

حسين الشيخ - ارشيف

حسين الشيخ : أميركا بدأت تنفيذ صفقة القرن لتكريس "إمارة حماس"