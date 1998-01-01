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الحايك يثمن قرار الرئيس بوقف قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته

الثلاثاء 29 يناير 2019 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

رحب علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، بقرار الرئيس محمود عباس بوقف قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته.

وثمن الحايك في تصريح صحفي، قرار عباس، معتبراً إياه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني.

وقال إن وقف القانون في الوقت الحالي من شأنه التمهيد لفتح الباب نحو حوار شامل بين الجهات الرسمية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول القضايا الخلافية بشكل محدد وملموس، تمهيداً للوصول لصيغة نهائية تراعي مصالح الجميع، وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.

وأضاف أن "فكرة الضمان الاجتماعي، هي فكرة نبيلة وإستراتيجية بشكل عام ومرحلة مهمة في بناء مؤسسات الدولة، لكنها تحتاج لتعديلات على بعض البنود ، ضمن إطار تفاهمي يراعي مصالح الجميع ، وما تعانيه الأوضاع الفلسطينية من مشاكل في ظل تواصل الانقسام الداخلي والاحتلال".

وأكد على ضرورة إتمام الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام ودعمه الكامل للقرارات الداعمة للطبقات الكادحة وشرائح العمال، مطالباً الحكومة بدعم القطاع الخاص وفئاته المتضررة جراء تواصل الحصار الإسرائيلي والانقسام، بما يساهم بحل مشاكل الاقتصاد المتهالك، والأزمات التي يعاني منها منذ 13 عاماً.

#على الحايك

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