إصابة خطيرة في الرقبة لسائق جرافة من العاملين على تسوية أرض زيكيم

غزة / سما /

أطلق جنود الاحتلال الاسرائيلي النار صوب مجموعة من الجرافات التي كانت تمهّد الأرض قرب موقع "زكيم" العسكري استعدادا للمسير البحري الـ 22 شمال قطاع غزة .

و أصيب سائق جرافة بجراح خطيرة في الرقبة جراء استهدافه برصاص الاحتلال حيث كان يعمل على تسوية ارض زيكيم .

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار دعت للمشاركة الفاعلة في الحراك البحري الثاني والعشرين اليوم الثلاثاء أقصى شمال قطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب لها، إن حراك اليوم سيكون الساعة 3 عصرا، قرب "زيكيم" شمال قطاع غزة تحت عنوان: "لن نقبل باستمرار الحصار البحري".