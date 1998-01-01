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حماس تعلق على استقالة حكومة الوفاق اليوم رسميا

الثلاثاء 29 يناير 2019 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على استقالة حكومة الوفاق اليوم رسميا



غزة / سما /

أكدت حركة  "حماس" اليوم الثلاثاء، عدم شرعية أي حكومة قادمة دون توافق وطني.

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تغريده له عبر "تويتر" إن الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة هو إقرار بالمآسي والكوارث التي تسببت فيها حكومة الحمدالله.

من جانبه قال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم  ان :" حكومة الحمدالله كان لها الدور الكبير في ترسيخ وتعزيز الانقسام وتعطيل مصالح شعبنا".
 
وأضاف :" استقالة حكومة الحمدالله تأتي في إطار تبادل الادوار مع حركة فتح ورئيسها محمود عباس من أجل ترك المجال لتشكيل حكومة إنفصالية جديدة تخدم أجندة أبو مازن وحركة فتح".

وقال ان شعبنا بحاجة الى حكومة وحدة وطنية ومجلس وطني توحيدي وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.

وكانت حكومة الوفاق وضعت  استقالتها تحت تصرف الرئيس مؤكدة انها مستمرة في أداء مهامها وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح"،  أوصت  في اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، الاحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة.

وأوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح" في اجتماعها، بتشكيل لجنة من اللجنة المركزية لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

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