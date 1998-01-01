المطران حنا: مقدساتنا وأوقافنا المسيحية والإسلامية في القدس مستهدفة ومستباحة

رام الله / سما /

وجه رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في القدس المطران عطا الله حنا، اليوم الثلاثاء، نداء ورسالة عاجلة الى الاتحادات البرلمانية والإقليمية الدولية حول ما يخطط لمدينة القدس، خاصة مسألة تصفية مدارس الاونروا العاملة في المدينة المقدسة وتداعيات هذا القرار على حياة المقدسيين الفلسطينيين.

وطالب المطران في رسالته بتدخل الاتحادات البرلمانية والإقليمية الدولية "بشكل مباشر لإيقاف المشروع الاحتلالي الهادف الى اغلاق مدارس الاونروا في القدس، والتصدي لسياسات الاحتلال العنصرية في المدينة المقدسة والتي تستهدف شعبنا الفلسطيني بمسيحييه ومسلميه، ولا يستثنى من ذلك أحد على الاطلاق".

وناشد هذه الهيئات بضرورة التحرك السريع لإنقاذ ما يمكن انقاذه، وقال: "تتركوا شعبنا واحدا يقارع جلاديه وقاهريه وظالميه ولا تتركوا مدينة القدس وحيدة تواجه مصيرها والمتآمرين عليها والمخططين لتصفية ما تبقى فيها من وجود فلسطيني".

وقال المطران حنا، في رسالته: "مقدساتنا وأوقافنا المسيحية والإسلامية في خطر شديد ومؤسساتنا الوطنية مستهدفة والمناهج الفلسطينية يراد تغييرها في مدارسنا، ويراد طمس معالم مدينتنا المقدسة وتحويلنا الى ضيوف والى أقلية في مدينتنا... تحركوا من أجل القدس قبل فوات الاوان؛ فالقدس تضيع من ايدينا يوما بعد يوم والاحتلال يسعى لإغراقنا في سياساته الاستيطانية وممارساته العدوانية غير المسبوقة والتي تزداد حدة وبشكل مستمر ومتواصل".

ولفت إلى ما يُخطط لمدينة القدس وخاصة ما يبيّت للمسجد الاقصى وللأوقاف المسيحية التي يتم استهدافها بطرق مختلفة ومتنوعة.