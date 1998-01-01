بلدية غزة تزرع 20 ألف شتلة خلال العام 2018

غزة / سما /

زرعت دائرة الحدائق في الإدارة العامة للصحة والبيئة في بلدية غزة نحو 20 ألف شتلة في حدائق وجزر وشوارع المدينة خلال العام المنصرم 2018 وتشرع بحملة لتقليم الأشجار في الشوارع الرئيسة والمتنزهات العامة .

وذكرت الدائرة في تقريرها السنوي أن الأعمال شملت زراعة (5310) في الحدائق العامة، و4750 شتلة في جزر وأرصفة الشوارع، و 2520 شتلة في مراكز تابعة للبلدية، و7780 شتلة في مراكز ومؤسسات محلية والمدارس الحكومية .

وأوضحت أن أهم الشوارع التي شملتها أعمال الزراعة هي؛ شارع الثورة بحي الرمال، وشارع الجلاء، وشارع الرشيد، وشارع عون الشوا المعروف بـ ( 8)، والأقصى، وشارع محمد يوسف النجار، وياسر العظمة، وشارعي الرياض والمنصورة بحي الشجاعية .

وأفادت الدائرة أنها شرعت بحملة لتقليم الأشجار في شوارع المدينة الرئيسة بهدف إتاحة الرؤية أمام السائقين والمواطنين المارين على الطرق ومنع وقوع حودث سير، بالإضافة إلى منع احتكاك أغصان الأشجار بكوابل الكهرباء، مؤكدة أن الحملة مستمرة لتقليم الأشجار لاسيما التي تعيق الرؤية.

وبينت أن أهم الشوارع والحدائق التي تم تقليم الأشجار فيها هي؛ شارع يوسف العظمة، وشارع عمر المختار، وشارع الحلبي، وشارع النصر، وشارع بورسعيد، وشارع اليرموك، وشارع الجلاء ، والرشيد، وحديقة الرشيد، وشارع الأقصى، وعمر المختار، بالإضافة إلى منتزة البلدية، وحديقة الصداقة، ومدرسة يافا، وحديقة الجندي المجهول، وحديقة الأخوة، وشارع بيروت، وشارع عبد القادر الحسيني، وشارع بور سعيد، وشارع الثلاثيني، وشارع اليرموك .

كما شملت الأعمال أيضاً؛ صيانة شبكات الري في الحدائق وجزر الشوارع، وتنظيف الحدائق بشكل دوي، وتنظيف الدورانات في تقاطعات الطرق وزراعتها بالأشتال، والمشاركة مع مؤسسات محلية في تنظيم حملات لزراعة الأشتال في الشوارع والميادين .

وكانت بلدية غزة المواطنين قد دعت المواطنين في المدينة لضرورة الحفاظ على الأشتال وعدم العبث بالأشجار المزروعة في الشوارع والحدائق والأماكن العامة، مؤكدةً أنها تزرع الأشجار والأشتال في الشوارع والحدائق العامة وتقوم بتجوير الأشجار الكبيرة وإصلاح شبكات الري وتمديد شبكات ري جديدة ضمن جهودها للحفاظ على جودة البيئة في المدينة.