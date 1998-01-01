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في الزواج..ابتعد عن هذه المرأة فورا

الثلاثاء 29 يناير 2019 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
في الزواج..ابتعد عن هذه المرأة فورا



وكالات / سما /

"مرآة الحب عمياء" هذا المثل ينطبق علي الكثير من الزيجات التي تحدث ،وإذا قامت البيوت علي مثل هذا المثل فسيتعرض الزوجين لصدمة ما بعد الزواج لأن كل شخص منه يكشف الأخر علي حقيقته بعد أن كان يهيم به ولم يري كل الخصال السيئة التي يريديها ، ومن هنا يبدأ نشوب الخلافات الزوجية بين الزوجين ، وهنا يجب علي الرجال الإختيار الدقيق لأم أولاده ، ولتجنب الوقوع في فخ المنغصات التي تسود الحياة الزوجية نتيجة للاختيار الخاطئ للزوجة، أورد موقع "لايف أباوت" الإلكتروني 4 أنواع من النساء على الرجل تجنب الارتباط بهن، على النحو التالي:

 

- المرأة المتسلطة
تستأثر المرأة المتسلطة باتخاذ القرارات، وتنفيذ رغباتها على حساب رغبات زوجها، إضافة إلى أنها قد تساهم في تحجيم الرجل وإلغاء دوره المفصلي في العلاقة الزوجية. ولأن الكثير من الرجال لا يحبون سيطرة زوجاتهن عليهن، فإنهم يحاولون فرض سيطرتهم، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث صدام حاد بين الطرفين قد يفضي إلى الانفصال في النهاية.

- المرأة اللحوحة
ينفر الرجل عادة من المرأة اللحوحة المتطلبة التي لا تنفك عن إزعاج زوجها بالطلبات، وتمطره بسيل من الشكوى والتذمر، وفي الكثير من الحالات يؤدي تذمر الزوجة وإلحاحها، إلى اتخاذ الرجل قراراً بالانفصال عنها والبحث عن امرأة توفر له راحة البال.

- المرأة المتعجرفة
عادة ما يؤدي ارتباط الرجل بالمرأة المتعجرفة إلى نشوء مشاكل كثيرة بسبب شعورها بالفوقية تجاه زوجها، ونشوء حالة من عدم التوازن في العلاقة، ويقود الرجل إلى اتخاذ قرار بالانفصال عنها، والتخلي عن علاقته بها.

- المرأة النرجسية
من المعروف بأن المرأة النرجسية عادة ما تهتم بنفسها وتتجاهل احتياجات ومتطلبات الآخرين، فضلاً عن عدم التزامها بالروح التشاركية وتقديم التنازلات أو التضحية من أجل الآخرين، لذا من الأفضل عدم الارتباط بهذا النوع من النساء، لأن نتائج الارتباط بها لن تكون مرضية للزوج، وستؤدي إلى إنهاء العلاقة في نهاية المطاف.

#الزواج

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