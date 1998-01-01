نتنياهو للمستوطنين: "لن يتم اقتلاع أي منكم من هنا"

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن إيران تهاجم "إسرائيل" إلكترونياً بشكل يومي.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر إلكتروني وفق القناة العبرية السابعة: " نرى هذه الهجمات ونقوم بمراقبتها ومنعها، ونحن لا نتعرض للتهديد من هذه الهجمات لأن لدينا كل الأدوات للتعامل معها".

في سياق اخر اعرب نتنياهو، عن التزامه بعدم إخلاء المستوطنات كجزء من اتفاقية سلام مستقبلية، أو في أي سياق آخر.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الى منطقة "غوش عتصيون" في جنوب الضفة الغربية، أمس الاثنين، واجتمع خلالها مع السكان ورؤساء المجالس هناك، أطلق العديد من الالتزامات المتعلقة بعدم إخلاء المستوطنات، على خلفية الانتخابات المقبلة.

وزار بيت أسرة مستوطنة تم إخلاؤها من منزلها في بؤرة "نتيف هافوت" في غوش عتصيون.

وقال نتنياهو: "بقدر ما يتعلق الأمر بي، لن يقتلع أحد من بيته. هناك تفكير بأن الطريق إلى تحقيق السلام مع العرب هي اقتلاعنا من دولتنا – هذه هي أضمن طريقة لتحقيق عكس السلام".

وأضاف نتنياهو أنه كرئيس للوزراء، فهو يخضع لقرارات المحكمة العليا، وبالتالي فإنه لا يستطيع منع أمر المحكمة العليا بإخلاء منازل "نتيف هافوت" قبل حوالي عام.

وأضاف نتنياهو: "حدث لدينا خطأ، نحن دولة قانون، ونحن جميعا نخضع لقرارات المحكمة العليا. نحن نحب ذلك، والبعض الآخر لا يحبه. لا أستطيع أن أضمن شيئا أمام المحكمة العليا، ولكن يمكنني أن أضمن شيئًا أعمق. لم نرجع بعد رحلة آلاف السنين لكي يتم اقتلاعنا من هنا. ليس من هنا ولا من أي مكان آخر. لن يتم اقتلاع أي شخص. سنزرع ونضيف. هذه هي المهمة التي توجهني وتوجهكم. يمكنكم أن تتأكدوا من دعمي وقيادتي حتى يعيش شعب إسرائيل بأمان في أرضه".