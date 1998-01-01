  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رسميا.. الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف الرئيس لحين تشكيل حكومة جديدة

الثلاثاء 29 يناير 2019 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف الرئيس لحين تشكيل حكومة جديدة



رام الله / سما /

أعرب رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسته، عن تقديره، وتقدير أعضاء الحكومة لثقة ودعم  الرئيس والقيادة الفلسطينية للحكومة طيلة فترة عملها، مؤكداً أن الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف سيادة الرئيس وهي مستمرة في أداء مهامها وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بنجاح المشاورات لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، مشدداً على أن نجاح أي حكومة في إنجاز المهام التي تُكلف بها، يستدعي ثقة المواطن الفلسطيني بحكومته، ويستدعي جهداً وطنياً ودعماً صادقاً من القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني، حتى تتمكن من تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ بناء مؤسسات دولة فلسطين، وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس.

وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح"،  أوصت  في اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، الاحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة.

وأوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح" في اجتماعها، بتشكيل لجنة من اللجنة المركزية لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

لوحة ظهرت خلف نصر الله.. مجرد ديكور أم رسالة تهديد إلى تل أبيب؟

قضاء الكويت يؤيد حبس نائب إسلامي بسبب "مجامعته" طليقته

بندر بن سلطان : عرفات ارتكب جريمة بحق شعبه

فيديو.. الأحمد: الحكومة قررت إعادة رواتب موظفي غزة بالتدريج اعتبارا من يناير

مصر تقرر فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين

نائب رئيس الشاباك السابق: السنوار ذكي و"إسرائيل" فقدت الردع أمام حماس

الرئيس يصدر قرارا بقانون بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته

الأخبار الرئيسية

صاروخ

ايران تؤكد وصول سلاح جديد إلى "المقاومة" في غزة ولبنان

فتح: الحكومة ستصرف الشهر المقبل 75% من رواتب موظفيها بغزة

القسام - حماس

محلل اسرائيلي : حماس تشعر بنشوة الانتصار واسرائيل ذاهبة إلى موجة قتال "محدودة"

حسين الشيخ - ارشيف

حسين الشيخ : أميركا بدأت تنفيذ صفقة القرن لتكريس "إمارة حماس"

الرئيس الإسرائيلي: شريحة واسعة من الفلسطينيين ترى الحل في بقاء حماس