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القبض على مشتبه بسرقة 3 مركبات في الخليل

الثلاثاء 29 يناير 2019 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

القت الشرطة اليوم الثلاثاء، البقض على شخص يشتبه به بسرقة 3 مركبات في الخليل.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على عدة شكاوى تلقتها الشرطة من عدد من المواطنين تتعلق بقيام مجهول بسرقة مركباتهم الخاصة من امام منازلهم ليلا، على الفور باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات هذه الحوادث ومعرفة الفاعل.

وأضاف البيان، بانه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة قادت التحريات شرطة المباحث العامة لشخص مشتبه به وتم القاء القبض عليه وضبط المركبات المسروقة بحوزته.

واكد البيان على توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

#سرقة #مركبات

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