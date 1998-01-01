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الاحتلال يبعد مواطنة عن الأقصى 15 يوما

الثلاثاء 29 يناير 2019 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

سلمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، المواطنة منتهى أمارة من سكان زلفة داخل أراضي عام الـ1948، قرارا يقضي بإبعادها عن المسجد الأقصى 15 يوما، قبيل الإفراج عنها.

وأفاد مراسلنا، بأن شرطة الاحتلال أخلت سبيلها بعد ساعات طويلة من التحقيق معها في مركز القشلة في باب الخليل بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، استمرت منذ الظهر وحتى بعد الساعة التاسعة من مساء أمس.

وأضاف ان المحققين وجهوا للمواطنة أمارة تهمة التصدي لقيادة الشرطة "الإسرائيلية" في مصلى قبة الصخرة المشرفة الخميس الماضي، وعرقلة عمل الشرطة أمس.

وكانت أمارة اعتقلت أمس بعد خروجها من باب الأسباط، ومطاردة قوات الاحتلال لها في المسجد الأقصى.

يذكر أن أمارة تعرضت للعديد من الاعتقالات والإبعادات عن المسجد الأقصى، حتى أن قوات الاحتلال هددت سائقي وشركات الحافلات التي تنقل المصلين من الداخل إلى المسجد الأقصى بعدم اصطحابها ومجموعة نساء، وفي حال خالفوا الأمر ستصادر حافلاتهم.

#الاحتلال

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