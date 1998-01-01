ايران تؤكد وصول سلاح جديد إلى "المقاومة" في غزة ولبنان

غزة / سما /

كشف أمين سر مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، إن الصواريخ الدقيقة باتت بحوزة حزب الله اللبناني وبحوزة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف شمخاني أن هذه الصواريخ جاهزة للرد على أي حماقة محتملة من "إسرائيل" وستحولها إلى جحيم..

وأكد شمخاني أن إيران ليس لديها نية لزيادة مدى الصواريخ، وأنها ستواصل العمل على تكنولوجيا الأقمار الصناعية على الرغم من الضغوط الغربية.

و قال ، إن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن الأنفاق، هو دعاية إعلامية لصرف الأنظار عن الفساد الاقتصادي والأخلاقي في حكومته.

وأوضح شمخاني أن "اكتشاف مئات الكيلومترات من الأنفاق تحت أقدام الصهاينة فضيحة كبرى للمؤسسة الأمنية الصهيونية".

وكان نائب رئيس الحرس الثوري الإيراني حسين سلامة قال امس ان "أي حرب جديدة تبدأها إسرائيل ستنتهي بإزالتها بالكامل.. استراتيجية إيران فيما يتعلق بإسرائيل هي محو النظام الصهيوني من الخريطة".