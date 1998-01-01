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كاظم الساهر يتحدث مجدداً عن زفافه

الثلاثاء 29 يناير 2019 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاظم الساهر يتحدث مجدداً عن زفافه



وكالات / سما /

تطرق الفنان العراقي كاظم الساهر إلى موضوع زفافه مجدداً وتحدث عن الموعد المرتقب لإقامته.

وجاء ذلك أثناء حلوله ضيفاً على برنامج "بي بي سي تراندينغ" الذي يعرض على شاشة قناة BBC.

وكشف أنه لم يحدد الموعد بعد، مؤكداً أنه سيعلم جمهوره بالأمر في حال حدوثه كما أشار من قبل.

ولفت إلى أنه يعيش حالة حب دائمة وأن مشكلته الرئيسية هي أن قلبه ضعيف. وذكر أنه قد يعيش الحب في مخيلته في حال عدم وجوده في الواقع لأن هذا أمر ضروري لعمله الفني.

كذلك تطرق الفنان خلال الحلقة إلى رغبته الكبيرة في الذهاب إلى بغداد وأنه ينتظر أن تستقر الأمور في بلده.

ورداً على التساؤلات التي أثيرت مؤخراً حول احتمال اختيار أغنيته "سلام عليك" لتصبح النشيد الوطني العراقي، لفت إلى أنه يتمنى ذلك.

وأشار إلى أن أياً من المسؤولين في بلده لم يتصل به لهذه الغاية رغم أن استفتاء شعبياً أسفر عن اختيار الأغنية.

ويذكر أن الفنان العراقي أكد خبر خطوبته خلال حفل أقامه العام الماضي في واشنطن، مشيراً إلى أنه سيعلن موعد زفافه فور تحديده.

#كاظم الساهر

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