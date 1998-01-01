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بدران: جاهزون لكل الخيارات التي تحظى بتوافق وطني

الثلاثاء 29 يناير 2019 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بدران: جاهزون لكل الخيارات التي تحظى بتوافق وطني



غزة / سما /

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، أن حركته جاهزة ومستعدة لكل الخيارات التي تحظى بتوافق وطني وأولها الانتخابات الشاملة في أقرب فرصة.

ودعا بدران في تغريده على "تويتر" اليوم الثلاثاء، حركة فتح لإعطاء الشعب حقه في اختيار قيادته على كل المستويات.

وقال: "المشكلة أن قيادة فتح ترفض الموقف الوطني العام، فهي ترفض حكومة وحدة وطنية وتعارض الانتخابات الشاملة، ولا تريد تطبيق الاتفاقيات الموقعة بما فيها ٢٠١٧ حيث لم تنفذ منه أي التزام، وهي تعطل انعقاد الإطار القيادي المؤقت للمنظمة".

وأكد بدران أن حركة فتح بخطواتها السابقة تقف منفردة وحدها بعيداً عن الموقف الفصائلي والجماهيري.

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