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اعتقال رجل حبس 70 كلبا ليأكل بعضها بعضا!

الثلاثاء 29 يناير 2019 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال رجل حبس 70 كلبا ليأكل بعضها بعضا!



وكالات / سما /

يواجه صاحب ملجأ للكلاب الضالة في روسيا تهما بحبس وهجر أكثر من 70 حيوانا، تاركا إياها لتفترس بعضها البعض، دون وجود طعام أو دواء أو رعاية.

واعتقل المتهم عقب عودته من رحلة سياحية قصد بها تايلاند، في حين جرت الحادثة الرهيبة في ناحية "تشيغيري" الواقعة في مقاطعة أمورسك الروسية.

وكان المتهم قد وقع سابقا عقدا مع سلطات المقاطعة لإيواء الكلاب الضالة التي يعثر عليها موظفو "خدمة مراقبة الحيوانات"، في حين انتهت مدة العقد المبرم، في ديسمبر 2018.

وعلى ما يبدو، قرر المتهم هجر الحيوانات وعدم رعايتها مع انتهاء مدة العقد، مسافرا مع زوجته إلى تايلاند، تاركا أكثر من 70 كلبا بلا طعام أو رعاية ملائمة.

وكانت نتيجة التصرف اللاإنساني كارثية على الكلاب المسجونة، حيث عثر على 47 كلبا نافقا وقد نهشت جثثها وأكلتها الكلاب الجائعة الأخرى.

ومن المقرر أن يخضع المتهم لمحاكمة قد تنتهي بزجه في السجن خمس سنوات، حسب التعديلات الأخيرة على القوانين الروسية الخاصة بمعاملة الحيوان.

#كلاب #اعتقال

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