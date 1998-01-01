جينيفر أنستون تقدم على خطوة جريئة في الـ 50 من عمرها!

وكالات / سما /

قررت الممثلة الأمريكية المشهورة، جينيفر أنستون، بطلة المسلسل التلفزيوني "الأصدقاء"، أن تصبح أما في عامها الخمسين.

وذكرت صحيفة "New Idea"، أن حسناء هوليوود بدأت إجراءات تبني طفلة مكسيكية عمرها 13 شهرا. وتتمتع الطفلة التي اختارتها أنستون بشعر داكن وعيون سوداء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الممثلة "وقعت في حب الطفلة" خلال زيارتها الأخيرة لمركز إيواء الأيتام.

وقال مصدر مقرب من أنستون: "جين أرادت بالفعل أن تأخذ واحدا من هؤلاء الأطفال، ورغبت في تبني طفل مع زوجها السابق جاستن ثيرو. لكنه دائما كان يجد أسبابا وأعذارا للابتعاد عن ذلك، بحجة عدم وجود الوقت المناسب لذلك".