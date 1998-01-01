  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

حماقي يحقق رقما قياسيا على يوتيوب

الثلاثاء 29 يناير 2019 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماقي يحقق رقما قياسيا على يوتيوب



وكالات / سما /

تمكن النجم المصري الشهير، محمد حماقي، من تحقيق رقم قياسي عربي على موقع يوتيوب، عقب طرح أغنيته الجديدة، "م البداية".

وطرح حماقي أغنيته الجديدة ضمن ألبومه الجديد، "كل يوم من ده"، الذي حقق نجاحا كبيرا وسريعا منذ إطلاقه، في حين تخطّت الأغنية رقما قياسيا للمشاهدات على يوتيوب، بعبورها حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة في 3 أيام فقط.

كما أن النجم المصري قد طرح عددا كبيرا من الأغاني (20 أغنية) في ألبومه الأخير، والذي تعاون في إنتاجه مع عدد من الشعراء العرب، أبرزهم: أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، وأمير طعيمة.

#محمد حماقي #يوتيوب

الأكثر قراءة اليوم

لوحة ظهرت خلف نصر الله.. مجرد ديكور أم رسالة تهديد إلى تل أبيب؟

قضاء الكويت يؤيد حبس نائب إسلامي بسبب "مجامعته" طليقته

بندر بن سلطان : عرفات ارتكب جريمة بحق شعبه

فيديو.. الأحمد: الحكومة قررت إعادة رواتب موظفي غزة بالتدريج اعتبارا من يناير

مصر تقرر فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين

نائب رئيس الشاباك السابق: السنوار ذكي و"إسرائيل" فقدت الردع أمام حماس

الرئيس يصدر قرارا بقانون بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته

الأخبار الرئيسية

حكومة الوفاق -ارشيفية

رسميا.. الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف الرئيس لحين تشكيل حكومة جديدة

صاروخ

ايران : صواريخنا الدقيقة بحوزة المقاومة في غزة ولبنان

فتح: الحكومة ستصرف الشهر المقبل 75% من رواتب موظفيها بغزة

القسام - حماس

محلل اسرائيلي : حماس تشعر بنشوة الانتصار واسرائيل ذاهبة إلى موجة قتال "محدودة"

حسين الشيخ - ارشيف

حسين الشيخ : أميركا بدأت تنفيذ صفقة القرن لتكريس "إمارة حماس"