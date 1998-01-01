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فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين

الثلاثاء 29 يناير 2019 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين



غزة / سما /

 فتحت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء معبر رفح البري بالاتجاهين لعبور الحالات الانسانية من والى قطاع غزة.

واكدت مصادر على معبر رفح عبور حافلتين من القطاع الى داخل الصالة المصرية عبر بوابة المعبر، لاول مرة منذ انسحاب موظفي السلطة بداية كانون ثاني الجاري.

وقالت  وزارة الداخلية بغزة انه تقرر  فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين يوم  الثلاثاء وحتى الخميس القادم.

وتوقف عمل المعبر تجاه المسافرين من غزة منذ ثلاثة أسابيع؛ عقب قرار الهيئة العامة للشؤون المدنية سحب موظفي السلطة من المعبر، وهو القرار الذي رفضته الفصائل الفلسطينية وقالت إنه يمثل "ضربًا للجهد المصري في ملف المصالحة ويزيد من معاناة شعبنا".

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