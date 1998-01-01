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هذا المشروب الأكثر فائدة لصحة الإنسان

الثلاثاء 29 يناير 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هذا المشروب الأكثر فائدة لصحة الإنسان



وكالات / سما /

كشف خبراء أن الشاي الأخضر يعتبر المشروب الأكثر فائدة لصحة الإنسان على الإطلاق، بسبب احتوائه مضادات الأكسدة والمغذيات المفيدة للجسم.

وقال موقع "الطبي" إن المواد الموجودة في الشاي الأخضر تساهم في تحسين وظائف الدماغ، والمساعدة على التخلص من الدهون، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

وأوضح المصدر أن الشاي الأخضر، الذي يزرع بكثرة في الصين واليابان، يحتوي على المركبات متعددة الفينول، مثل الكاتيشين، وهي مضادات أكسدة طبيعية، تقلل الالتهابات وتساعد الجسم على محاربة السرطان.

كما يحتوي على الكافيين (أقل من القهوة)، مما يساعد على التنبيه ومقاومة التعب والإرهاق، وتحسين المزاج والذاكرة.

ويضم هذا النوع من الشاي كذلك الحامض الأميني ثيانين (L-theanine)، الذي يقلل التوتر والضغط النفسي.

من فوائد الشاي الأخضر أيضا، زيادة قدرة الجسم على حرق الدهون، وتقليل مخاطر السمنة وتعزيز المناعة، بالإضافة إلى حماية الدماغ من الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن، والحماية من السكري.

#الصحة #مشروب

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