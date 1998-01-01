ما هو سرطان القلب ولماذا لا نسمع عنه؟

وكالات / سما /

كلنا يسمع عن أنواع مختلفة من السرطانات أشهرها سرطان المخ، الرئة، الثدى، البروستاتا وغيرها، ولكن لماذا لا نسمع أبداً عن سرطان القلب وهل مرض السرطان يصيب القلب مثلما يصيب باقى أعضاء الجسم؟ فى هذا التقرير نتعرف على مرض سرطان القلب ولماذا لا نسمع عنه.

ذكر موقع " curiosity" أن سرطان القلب من الأمراض نادرة الحدوث ولكنه ليس مستحيلاً، ولأنه يحدث بشكل نادر لا تسرده جمعية السرطان الأمريكية في إحصائياتها السنوية، ولكنها تضعه تحت مظلة سرطان "الأنسجة الرخوة" .

كيف يحدث سرطان القلب ؟

يبدأ السرطان مع طفرة في الحمض النووي للخلية، تحدث معظم هذه الطفرات عندما تنقسم خلية: فكل انقسام للخلية يتطلب صنع نسخة من الحمض النووي، وهذه النسخ ليست دائمًا مثالية و يتطلب الأمر المزيد من النسخ لتمرير هذه الطفرة إلى خلايا أخرى، لذلك يجب أن يحدث المزيد من الانقسام الخلوي. هذا هو السبب في أن السرطان يحدث في كثير من الأحيان في الأعضاء التي تحتاج إلى استبدال خلاياها بشكل متكرر، مثل الجلد والقولون.

لكن خلايا قلبك تكاد تتوقف تمامًا عن الانقسام، باستثناء الخلايا التالفة أو المصابة، وهذا يعني أنه حتى لو كان هناك طفرة ، فسوف يكون هناك وقت طويل في الانتشار فى أنحاء قلبك.

هناك أشياء أخرى يمكن أن تسبب طفرات تؤدي إلى السرطان أيضًا، منها الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تسبب سرطان الجلد ، والمواد المسببة للسرطان في طعامك يمكن أن تسبب سرطان القولون ، وحتى هرمون الاستروجين في الثدي يمكن أن يؤدي إلى ورم خبيث.

ومع ذلك ، لا يتعرض القلب للعديد من المواد المسرطنة ، لذلك لا يوجد قلق كبير من الأشياء الضارة للقلب أو التى تسبب سرطان القلب.