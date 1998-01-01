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أخطاء تتسبب باختراق الحواسب

الثلاثاء 29 يناير 2019 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أخطاء تتسبب باختراق الحواسب



وكالات / سما /

نشر خبراء في شركة "Avast" المتخصصة بأمن المعلومات قائمة بالأخطاء التي يرتكبها بعض مستخدمي الإنترنت، والتي قد تتسبب باختراق حواسبهم.

ومن أهم ما حذر منه الخبراء، البرامج القديمة المثبتة على حواسب المستخدمين، حيث أظهرت إحصائيات "Avast" الأخيرة أن نحو 55% من مستخدمي الإنترنت يغفلون عن تحديث التطبيقات الموجودة على حواسبهم باستمرار، أو يتعمدون هذا الأمر كونهم اعتادوا على استخدام نسخ محددة من هذه التطبيقات، الأمر الذي يسهل على الهاكرز دراسة برمجياتها بشكل أكبر، واستغلال الثغرات البرمجية فيها لاختراق الحواسب.

كما أشار الخبراء أيضا، لضمان أمن الحواسب، إلى أهمية تحديث برنامج التشغيل الرئيس لها باستمرار، فالشركات المطورة لهذه البرامج تزيد من مستوى أمانها مع كل نسخة جديدة، وخصوصا أن استطلاعات الرأي أظهرت أن 40% من مستخدمي أنظمة ويندوز ما زالوا يستخدمون الإصدار السابع منها "Windows 7"، علما بأن مايكروسوفت أصدرت عدة تحديثات لهذه الأنظمة في السنوات الأخيرة، وطورت نسخ "Windows 10" أكثر من مرة.

وشدد الخبراء على ضرورة فحص أقراص التخزين الخارجية، أو بطاقات الذاكرة والأقراص المدمجة والتأكد من خلوها من الفيروسات قبل استخدامها.

وأكدوا أيضا على ضرورة استخدام مواقع الإنترنت الموثوقة فقط، وعدم تحميل البيانات والملفات من أي موقع أو صفحة إنترنت غير معروفة.

#الحواسب

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