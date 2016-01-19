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غزة: الإعدام لمواطن أدين بقتل المغدورة محاسن أبو شلوف

الثلاثاء 29 يناير 2019 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الإعدام لمواطن أدين بقتل المغدورة محاسن أبو شلوف



غزة / سما /

أصدرت محكمة بداية خانيونس اليوم ، حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق المواطن (ي/ع) والذي أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة المحكمة المدان بالتهم المسندة إليه في قضية قتل المغدورة محاسن عوض أبو شلوف، وحكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت عن تهمة القتل قصداً ومحاولة السلب.


وجاء حكم الإعدام بعد عدة جلسات محاكمة مطولة تم خلالها الاستماع لبيّنات الإثبات من قبل النيابة العامة وبينات الدفاع.

 يذكر بأن المدان قتل المغدورة قصداً بتاريخ 19/1/2016.

ووصلت  في حينها المواطنة شلوف "80" عاما التي تسكن في منزل لوحدها إلى المستشفى جثة هامدة بعد تعرضها للخنق، إذ بينّت المعاينة الأولية التي قامت بها الشرطة في مكان الحادثة أن المواطنة المذكورة تعرضت للخنق بشالة بيضاء تركت حول عنقها، وفق الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي.

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