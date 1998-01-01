أبو مرزوق لـ "فتح": متى توقفون قراراتكم اللا وطنية والمعززة للانفصال

غزة / سما /

طالب القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع..

واوضح ابو مرزوق إن قرار اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير هدفه استبعاد حركتي حماس والجهات الإسلامي.

وتساءل في تغريدة له على "نويتر" : "متى تتوقف قرارات فتح اللا وطنية والمعززة للانفصال النفسي والعملي للقطاع عن الضفة؟" حسب قوله .

وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أوصت في اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، الاحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة.

وأوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح" في اجتماعها، بتشكيل لجنة من اللجنة المركزية لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.