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مفاجأة.. نيمار قد يغيب حتى نهاية الموسم

الثلاثاء 29 يناير 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة.. نيمار قد يغيب حتى نهاية الموسم



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية فرنسية, عن غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي حتى شهر مارس المقبل.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية, أن نيمار سيغيب مدة شهرين على الأقل, بسبب إصابته بكسر في عظمة مشط القدم اليمنى.

وأوضحت "ليكيب", أن باريس سان جيرمان سيفقد النجم البرازيلي في مواجهتي الذهاب والإياب أمام مانشستر يونايتد يوم 12 فبراير في ملعب "أولد ترافورد", و6 مارس بملعب "حديقة الأمراء", ضمن منافسات دور الـ16 من دوري الأبطال.

وأشارت إلى احتمالية خضوع نيمار لعملية جراحية, ما سيجعله غائبا عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

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