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فيديو.. إيقاف مدرب إيطالي نطح منافسه وطلب كسر أقدام اللاعبين

الثلاثاء 29 يناير 2019 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. إيقاف مدرب إيطالي نطح منافسه وطلب كسر أقدام اللاعبين



وكالات / سما /

أعلنت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم الإيطالي عن إيقاف ىجيانكارلو فافارين، مدرب نادي لوكيزي المنافس في الدرجة الثالثة، لمدة 5 أشهر، بعدما نطح أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق المنافس، ولأنه طالب لاعبيه بكسر سيقان منافسيهم أثناء المباراة.

 

وأظهرت لقطات للمباراة المدرب حليق الرأس جيانكارلو فافارين خلال شجار مع جايتانو مانشينو مساعد مدرب فريق أليساندريا المنافس في نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 يوم الأحد.

وفقد مانشينو توازنه وسقط على الأرض من قوة الضربة.

وقالت لجنة الانضباط في الدرجة الثالثة في بيان: إن فافارين وجه عبارات مسيئة وطالب لاعبيه بكسر سيقان المنافس.

وأضافت اللجنة في بيانها: تراشق أيضا بالألفاظ مع أعضاء الجهاز الفني للفريق المنافس وسدد ضربة برأسه لأحدهم ليسقط على الأرض.

لكن لجنة الانضباط عاقبت أيضا المدرب المعتدى عليه، مانشينو، بالايقاف مباراتين بسبب تصرفات استفزازية ومسيئة لمدرب الفريق المنافس خلال المباراة.

#مدرب

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