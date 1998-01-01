تشريعات امريكية ضيّق الخناق على BDS ومنح إسرائيل 38 مليار

القدس المحتلة / سما /

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة قوانين حول سياسة الولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط، أحدها يضيّق الخناق على حركة مقاطعة إسرائيل والمعروفة باسم (BDS).

ومن بين القوانين المطروحة على جدول اعمال مجلس الشيوخ، قانون يسمح، من بين أمور أخرى، للسلطات الأمريكية بإلغاء العقود مع الشركات المشاركة في حركة المقاطعة BDS، التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وإلغاء الاستثمارات الاقتصادية فيها.

وينص قانون آخر ضمن مجموعة القوانين هذه، ينظم المساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل، إلى جانب التصديق على صفقات أمنية مع الأردن.