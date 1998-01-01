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وزير الداخلية الإيطالي يشن هجوماً عنيفاً على هيجواين

الثلاثاء 29 يناير 2019 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الداخلية الإيطالي يشن هجوماً عنيفاً على هيجواين



وكالات / سما /

شن ماتيو سالفيني وزير الداخلية الإيطالي هجوماً عنيفاً على المهاجم جونزالو هيجواين الذي وصفه بالمرتزق ، بعد قراره بالرحيل عن ميلان والانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي هذا الشهر.

وانضم اللاعب الأرجنتيني إلى ميلان في الصيف الماضي قادماً من يوفنتوس على سبيل الإعارة مقابل 18 مليون يورو ، مع إمكانية الشراء مقابل 36 مليون يورو ، لكنه رفض الاستمرار حتى نهاية الموسم وأصر على الرحيل.

وظهر هيجواين في أول مباراة رسمية بقميص تشيلسي أمس الأحد في مواجهة شيفلد وينزداي في منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ، والتي انتهت بفوز فريق البلوز بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وقال وزير الداخلية الإيطالي في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع محطة “آر تي إل” الإذاعية : “أنا سعيد برحيل هيجواين وأتمنى ألا يعود مجدداً إلى ميلان ، في الحقيقة تصرفه كان مخزياً وأنا لا أحب هؤلاء المرتزقة”.

ولم يتردد ماتيو سالفيني المعروف بانتمائه القديم لنادي ميلان في إعلان غضبه الشديد من اللاعب جونزالو هيجواين واضاف : “ميلان نادٍ كبير وأنا لدي قناعة شديدة بأنه الآن أصبح أكثر تنافسية من دون هيجواين”.

#هيجواين

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