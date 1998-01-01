برشلونة يرفض ضم ماتا ويجدد الثقة في كوتينيو

وكالات / سما /

يظهر جلياً أن البرازيلي فيليب كوتينيو، جناح نادي برشلونة، أصبح يبتعد شيئاً فشيئاً عن حسابات مدربه الإسباني إرنستو فالفيردي، الأمر الذي جعله مرتبطاً بالرحيل عن أسوار الفريق الكتالوني، إذا لم ينفض عنه غبار أدائه الشَّاحب مؤخراً.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن النادي الكتالوني متفائل بعودة فيليب كوتينيو إلى مستواه الحقيقي، وهو الأمر الذي دفع مسؤولي برشلونة لرفض التعاقد مع خوان ماتا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن وكيل خوان ماتا عرض خدمات موكله على برشلونة، مستعيناً برغبة الكتلان في التعاقد مع متوسط ميدان بنفسٍ هجومي، سيما وأن النجم الإسباني سينتهي عقده مع الشياطين الحمر بحلول شهر يونيو القادم.

وأضافت الصحيفة المذكورة، أن إرنستو فالفيردي والجهاز الإداري عقدوا اجتماعاً مع اللاعب البرازيلي لمعرفة أسباب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، وقد عبّر له المسؤولون الكتلان عن ثقتهم وتفاؤلهم به.

وسيستمر النادي الإسباني، في محاولة دعم راقص السامبا دون كلل أو ملل، حيث إن فشل هذه الصفقة، سيطلق وابلاً من الاتهامات لقيادات برشلونة، التي سعت بشدة لضم كوتينيو من ليفربول مقابل مبلغ كبير.