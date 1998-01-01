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إيسكو يُمازح زيدان بشأن وضعيته مع ريال مدريد

الثلاثاء 29 يناير 2019 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيسكو يُمازح زيدان بشأن وضعيته مع ريال مدريد



وكالات / سما /

سخر الإسباني يسكو ألاركون، لاعب نادي ريال مدريد، من وضعيته مع الفريق الملكي خلال الموسم الجاري، وذلك بعدما أخرجه المدرب سانتياجو سولاري من حساباته بشكل نهائي، مُفضلاً إحالته إلى مقاعد البدلاء.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن عدسات الكاميرا التقطت إيسكو وهو يُمازح الحارس لوكا زيدان على مقاعد البدلاء أثناء المواجهة التي جمعت بين ريال مدريد وإسبانيول يوم الأحد الماضي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن إيسكو قال لزميله لوكا زيدان: “أنا لا ألعب لأنني سيئ”، في إشارة ساخرة منه إلى السبب الرئيسي وراء استبعاده من التشكيلة الأساسية للمرينجي منذ وصول سولاري.

وفشل إيسكو حتى الآن في إقناع مدربه بأحقيته في الحصول على دقائق أكثر، فمع ابتعاد أكثر من لاعب بسبب الإصابة، لجأ المدرب الأرجنتيني للاستعانة بالعناصر الشابة في التشكيلة الأساسية للمباريات الماضية.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أكدت رغبة يوفنتوس في الحصول على خدمات النجم الإسباني من ريال مدريد، ويبدو أن الصفقة ستكون سهلة إذا استمر سانتياجو سولاري في القيادة الفنية لموسم آخر.

#إيسكو

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