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نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين من الضفة

الثلاثاء 29 يناير 2019 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء ثمانية مواطنين من الضفة، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين وعمليات تفتيش وتخريب للمنازل، وتسليم بلاغات لآخرين لمقابلة مخابراتها.

وبين نادي الأسير أن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة جنين وهم: محمد علي سمودي، وإبراهيم السلفيتي، وقصي أبو خليفة، ومحمد الوحش.

فيما جرى اعتقال لمواطن من بلدة عورتا في محافظة نابلس وهو يوسف عواد، علاوة على مواطنين من بلدة بلعا في محافظة طولكرم وهما: مهدي حسن الحاج، وجعفر أيمن شحرور.

يُضاف إلى المعتقلين مواطن من بلدة سلواد في محافظة رام الله وهو محمد عبد الناصر حامد (23 عاماً). 

#نادي الأسير

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