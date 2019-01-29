الإسلامية المسيحية : إسرائيل تستكمل تهويد القدس بقطار هوائي يربط جبل الزيتون بحائط البراق

رام الله / سما /

اعتبرت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الثلاثاء الموافق 29/1/2019م، مصادقة حكومة الاحتلال على مخطط استيطاني لبناء قطار هوائي "تلفريك" بطول 1.4 كم، في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة بتكلفة 200 مليون دورلار، يربط جبل الزيتون بساحة البراق، إصرار واضح على تهويد القدس ومعالمها وجعلها غريبة عن واقعها العربي الاسلامي المسيحي المقدس.

واشارت الهيئة الى ان المخطط المصادق عليه سيشمل بناء 3 محطات، الاولى قرب مجمع المحطة قرب مسرح خان، والثانية قرب موقف المركبات قرب جبل الخليل والثالثة على سطح مجمع "كيدم" قرب ساحة البراق.

وأشار الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى أن هذا المخطط على قدر كبير من الخطورة، لما له من دور في تهويد المدينة المقدسة، حيث يعتبر مكمل لمشاريع التهويد على الأرض من خلال الحفريات وسرقة التاريخ والاثار وبناء المستوطنات، اضافة الى بناء الكنس والحدائق التلمويدية.

وأضاف د. عيسى: " القطار الهوائي المزمع تنفيذه سيؤدي الى تشويه المدينة المقدسة وإحداث معالم تهويدية تطغى على عروبتها، مؤكداً على ان هذه المعالم والحدائق المستحدثة ما هي إلا مرافق للهيكل المزعوم.

وطالبت الهيئة في بيانها جميع الدول المحبة للسلام إلى تقديم المساندة الحقيقية لمدينة القدس، ووضعها كمدينة دينية وعاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة في رأس الأولويات الدولية، من أجل لجم سياسة الاحتلال القاضية بتهويد مدينة القدس ومقدساتها وفرض الأمر الواقع عليها.

يشار الى ان القطار الهوائي من المتوقع بدء تشغيله عام 2021.