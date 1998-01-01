محلل اسرائيلي : حماس تشعر بنشوة الانتصار واسرائيل ذاهبة إلى موجة قتال "محدودة"

القدس المحتلة / سما /

قالت القناة العاشرة العبرية ان مخاوف تسود في الدوائر الأمنية الإسرائيلية من اندلاع حرب مباشرة مع حركة حماس، في ظل شعورها بالقوة، بعد الانتصار الذي حققته في التصعيد الأخير منتصف تشرين ثاني/نوفمبر الماضي.

ووفقا للمحلل الإسرائيلي، في القناة العاشرة العبرية، "تسفيكا يحزقيلي": إن التوقعات تشير إلى أن "إسرائيل" ذاهبة إلى موجة عنف أخرى مع حركة حماس، بعد رفض الأخيرة العلني لتلقي الدفعة الثالثة من الأموال القطرية والبالغة (15 مليون دولار).

وأضاف، "التقديرات لأجهزة الأمن الإسرائيلية تشير إلى إمكانية استئناف المواجهات العنيفة على السياج الحدودي مع قطاع غزة، وأنه ليس لدى حماس مشكلة في اندلاع جولة قتال جديدة قصيرة في ظل شعورها بالقوة".

واشار المحلل الإسرائيلي، إلى أن "حركة حماس باتت تعرفنا وتعرف أنماط سلوكنا، وأننا في فترة انتخابات ولا نريد مواجهة، ولذلك هي ليس لديها مشكلة في زيادة المظاهرات على السياج، لأنها تعلم أن دولة إسرائيل لن تشرع في عملية واسعة ضد غزة قبل الانتخابات".

ووفقا للقناة فان حماس تشعر بنوع من القوة في المرحلة الحالية، وترى أنها تمتلك أوراق قوة، وبالتالي فلا مشكلة لديها للخروج لجولة قتال محدودة على حدود قطاع غزة، يتم من خلالها قصف المستوطنات المحيطة بالقطاع والمدن إذا تطلب الأمر.