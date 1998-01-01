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الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني لبناء "تلفريك" بالبلدة القديمة بالقدس

الثلاثاء 29 يناير 2019 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني لبناء "تلفريك" بالبلدة القديمة بالقدس



القدس المحتلة / سما /

صادقت حكومة الاحتلال على مخطط استيطاني لبناء قطار هوائي "تلفريك" بطول 1.4 كم، في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، يربط المخطط جبل الزيتون بساحة البراق، ومنحت ما تسمى "لجنة البنى التحتية" اهالي المدينة 60 يوما للاعتراض.

ويجري الترويج للمشروع بتشجيع وزارة السياحة الإسرائيلية، وهيئة تطوير القدس. حيث سيتم وفقًا للخطة، بناء ثلاثة محطات للتلفريك.

ووفقًا لصحيفة،هارتس  فإن المحطة الأولى ستقام في محطة القطار القديم على طرف شارع "عيمق رفائيم" لكي يمر من فوق حي أبو طور، والثانية بالقرب من موقف السيارات عند "جبل صهيون" ليمر التلفريك على طول الجدار نحو مجمع "كيدم" في سلوان في محطته الثالثة، ومنه يتم الوصول إلى ساحة البراق.

ويقول مخططو المشروع إن الهدف منه التخفيف من حدة الازدحام في مدينة القدس، وخاصةً ازدحام الحافلات السياحية في منطقة الحائط الغربي. فيما يقول معارضوه إن وزارة النقل ليست شريكًا في الخطة ما يوضح أن الهدف منها ليس التقليل من الحاجة إلى وسائل النقل العامة.

وترى الصحيفة أن الهدف من المشروع هو تعميق السيطرة الإسرائيلية على حوض البلدة القديمة، وتعزيز مشاريع جمعية إلعاد الاستيطانية التي تعمل على تهويد حي سلوان.

وتشير الصحيفة إلى وجود معارضة كبيرة من بعض الجهات الإسرائيلية وخاصةً المؤسسات التي يتعلق عملها بالتراث التاريخي، والمناظر الطبيعية.

ورصدت حكومة الاحتلال لهذا المخطط الاستيطاني 200 مليون دولار، حيث سيشمل بناء 3 محطات، الاولى قرب مجمع المحطة قرب مسرح خان، والثانية قرب موقف المركبات قرب جبل الخليل والثالثة على سطح مجمع "كيدم" قرب ساحة البراق.

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