الاحتلال يستدعي مواطنا من دورا جنوب الخليل

الخليل / سما /

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مواطنا من بلدة دورا جنوب الخليل، بلاغا عسكريا لمقابلة مخابراتها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة دورا وسلمت المواطن عبد المجيد شديد استدعاء لمراجعة مخابراتها في "عتصيون" بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية في عدة احياء بمدينة الخليل، وعلى مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي والجنوبي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.