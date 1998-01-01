الرئيس الإسرائيلي: شريحة واسعة من الفلسطينيين ترى الحل في بقاء حماس

القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين: إن شريحة واسعة من الجمهور الفلسطيني ترى في حركة حماس المخلص؛ وهذا يخلق تعقيداً أخر أمام "إسرائيل".

وأضاف ريفلين، "إذا كانت القيادة الفلسطينية تنظر في الماضي إلى حماس وأسلوبها على أنها مشكلة وخطر، فاليوم فئات من الجمهور الفلسطيني والقيادة الفلسطينية الرسمية أيضاً ينظرون إلى حماس كحل".

وأوضح "روح حماس وأعضائها هم أيضاً مصدر قلق في الضفة الغربية".

وعن مسيرات العودة، قال الرئيس الإسرائيلي: المظاهرات في غزة هدأت بفضل جهود المؤسسة الدفاعية وبفضل جهود مصر، الحل العسكري وحده لن يؤدي إلى نتيجة.

وقال "يجب ان نعيد حلفاءنا الى المنطقة، ربما على شكل جزء من مبادرة سياسية اقليمية. إن الوضع الراهن على الساحة الفلسطينية لا يخدم اسرائيل. يتوجب بناء الثقة مع الفلسطينيين. هيا نتحدث عن أمور يمكن حلها، وليس عن امور تشغلنا منذ 150 سنة ولا يمكن حلها في الوقت الراهن. أن التفاهمات العابرة للبرامج الحزبية والكتل السياسية، لن تؤدي إلى فقدان أصوات الناخبين. منذ بداية الصهيونية حتى اليوم، إسرائيل المبادرة هي اسرائيل الفائزة".