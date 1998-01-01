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قتيلان من يافا والناصرة في جريمتي إطلاق نار

الثلاثاء 29 يناير 2019 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قتيلان من يافا والناصرة في جريمتي إطلاق نار



القدس المحتلة / سما /

لقي  شخصان مصرعهما في جريمتي إطلاق نار وقعتا مساء الاثنين، في يافا وطبعون.

و قُتل حسيب موسى، من مدينة الناصرة، في جريمة إطلاق نار أخرى وقعت في "كريات طبعون".
وعُلم أن القتيل ويبلغ من العمر 60 عاما، قد أُصيب بإصابة حرجة، وتم نقله إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لتلقي العلاج، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته.


كما أُعلن عن مقتل الشاب رمزي ماجد حماد (23 عاما)، من مدينة يافا بعد نقله إلى مستشفى "وولفسون" في يافا لتلقي العلاج بعد أن كان يعاني من جروح خطيرة في القسم العلوي من جسده، بحسب ما أورده "عرب 48".
 

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